Liège: grève de deux jours chez Publifin (vidéo)

L.G.

Près de 450 travailleurs, sur les 850 que compte l’intercommunale Publifin, ont décidé par 300 voix (contre 127 et six abstentions) de partir en grève pour deux jours avec occupation des locaux de Liège et d’Ans ce mardi et boycott de la fête du personnel ce mercredi à Coronmeuse. Ils se plaignent d’être complètement oubliés des membres de la direction alors que les révélations sur les plantureux salaires de ces derniers font la Une des médias.