Accident mortel à Vergnies: le conducteur qui a fauché Savine remis en liberté sous conditions

L’accident est survenu dimanche vers 05h00, sur la rue du Bois Brûlé à Vergnies. Savine V. (Van Cauteren) et son compagnon venaient de tomber en panne avec leur véhicule et ont décidé de continuer à pied. C’est alors qu’une camionnette de la SWDE a fauché la jeune femme de 17 ans, la tuant sur le coup. Son compagnon est indemne mais fortement choqué.

Liberté sous conditions strictes

Le conducteur a pris la fuite mais sa camionnette a rapidement été retrouvée dans un camping de la région. Privé de liberté, il a été présenté au parquet de Charleroi, qui a mis l’affaire à l’instruction du chef d’homicide involontaire. Le juge a finalement décidé de le relaxer sous conditions strictes. Il fait l’objet d’un retrait de permis de 15 jours et est interdit de conduire durant trois mois, en attendant sa comparution devant le tribunal de police.

La SWDE présente ses condoléances

Indirectement impliquée étant donné qu’un de ses agents, au volant d’un véhicule de la société, est l’auteur des faits, la SWDE a décidé de réagir lundi. Partageant la douleur de la famille et des proches de la victime, elle leur exprime ses condoléances. «La SWDE s’en remet pleinement à la justice pour déterminer les circonstances et les responsabilités en cause dans ce drame et en tirera tous les conséquences nécessaires sur le plan interne.»