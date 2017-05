La saison 9 de L'amour est dans le pré commence déjà ce soir: Sandrine Dans lève un coin du voile

RTL dresse, à 20h20, les portraits des 10 nouveaux fermiers. Sandrine Dans nous en dit un peu plus.

Parmi les fermiers de cette saison (et des précédentes) de L’amour est dans le pré, beaucoup font la «démarche spontanée d’écrire à l’émission », nous dit Sandrine. Mais pas seulement. Certains candidats à l’amour sont parfois encouragés par leur proche. Et mis, souvent pour leur plus grand bonheur, au final, face au pied du mur.

C’est le cas de Bernard, dont les deux grands fils «ont écrit pour lui». Il y a aussi un agriculteur qui a été poussé «par son meilleur ami». Et d’autres, qui ont décidé d’y aller en duo. Les téléspectatrices craqueront peut-être pour deux frères agriculteurs.

«Ils vont intéresser différemment les jeunes femmes je pense, nous dit Sandrine. Le fait d’être à deux, dans leur cas, permet aussi de se reposer l’un sur l’autre, comme ce fut le cas avec les soeurs Eva et Janny». Mais cette année, pas «de fille au casting».

L’émission ne peine pas à trouver ses candidats. Au fil des saisons, certains agriculteurs ont fini par se décider. «Il y en a qui n’osaient pas s’inscrire il y a quelques années…Mais le monde de la ferme étant assez petit, ils finissent par connaître quelqu’un qui a participé à l’émission. Et ils s’inscrivent à leur tour. Au-delà de trouver l’amour, les fermiers y font de vraies rencontres amicales.»