Nivelles fait le point sur la santé financière de la ville

Le collège communal de Nivelles a présenté lundi le compte communal 2016 et en a profité pour faire le point sur la santé financière de la Ville, qui apparaît comme saine.

Alors que les dividendes de gaz et d’électricité n’ont pas été inscrits dans ce compte 2016 faute de pièces probantes - à part un acompte de 708.000 euros -, le document affiche un boni d’un peu plus de 600.000 euros tandis que 1,5 million d’euros ont été placés directement pour créer une provision. Le boni global de la ville s’établi à 6,3 millions d’euros, auquel s’ajoute cette provision de 1,5 million et de 2,2 millions contenus dans la réserve ordinaire.

«Cela fait environ dix millions d’euros qui nous permettent de faire face à une éventuelle mauvaise nouvelle. Tout en menant au cours de cette législature des projets importants, comme la rénovation de la piscine ou l’achat d’un nouveau bâtiment pour l’académie, nous avons gardé un relatif confort financier: la tendance est bonne», s’est félicité lundi le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart (MR).

Les chiffres présentés lundi par l’échevin nivellois des finances, Hubert Bertrand (MR), et le directeur financier de la Ville montrent également que l’endettement diminue. La réserve extraordinaire se monte à plus de 18,5 millions d’euros. Certains investissements sont étalés sur plusieurs années mais en lissant le résultat sur les années 2013 à 2016, les investissements annuels se montent en moyenne à 8,5 millions d’euros.