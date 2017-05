"Oh my god": une fan d'Ariana Grande a filmé le moment où l'explosion a été entendue dans la salle de concert (Vidéo)

Sur celle-ci, on peut voir les fans sortir dans le calme, juste avant qu’un bruit sourd retentisse. S’ensuit alors la panique et les questions : « Oh my god ! Que se passe-t-il », crie une jeune femme. Puis les cris, et la panique.

Sur le coup de 8 heures, alors que l’attentat terroriste n’était pas encore confirmé par les médias britanniques, le bilan faisait état de 29 morts et plus de 50 blessés.