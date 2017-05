Bilan revu à la hausse après l'attaque à Manchester: des enfants parmi les 22 morts et 59 blessés, un homme s'est fait exploser

L’auteur de l’attaque est mort en faisant détonner un engin explosif, a indiqué mardi matin la police en évoquant un «acte terroriste». Selon la police des transports de Manchester, la puissante explosion a eu lieu dans le foyer de la Manchester Arena, une salle de 20.000 personnes, à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande vers 22H30 (21H30 GMT) lundi.

La ministre de l’Intérieur Amber Rudd a dénoncé une «attaque barbare visant délibérément parmi les plus vulnérables de notre société: des jeunes et des enfants sortis pour aller voir un concert pop».

L’explosion a provoqué des scènes de panique dans la salle de concert, mais aussi dehors, où des parents attendaient la sortie de leurs enfants.

«Il y avait beaucoup d’enfants et d’adolescents comme ma fille au concert. C’est juste tragique», a déclaré à l’AFP Stephanie Hill, venue assister au concert avec sa fille Kennedy.

this experience was absolutely horrible however the concert was amazing!!!! i bloody love ariana but this just ruined. #DangerousWomanTour pic.twitter.com/gXgFVIOKco