Explosion à Manchester: Charles Michel exprime son soutien au peuple britannique, Macron parle d'«effroi» et de «consternation» (+ toutes les réactions)

«Toutes mes pensées vont aux victimes à Manchester et j’exprime le soutien belge pour le Royaume-Uni», a réagi mardi matin le Premier ministre belge Charles Michel (MR) dans un message posté sur le réseau social Twitter.

Le vice-premier ministre Jan Jambon (N-VA), chargé des Affaires intérieures, s’est également exprimé au sujet des «horribles événements en Grande-Bretagne». «Nous sommes aux côtés des victimes et des services de secours», a-t-il aussi communiqué sur Twitter.

Le bilan de l’explosion survenue à 23h33 HB est de 19 morts et de 50 blessés. La détonation a suscité des mouvements de panique dans la foule quittant la Manchester Arena lundi soir.

La Première ministre britannique Theresa May a condamné l’incident et a répété que la police traitait les fais comme un «incident terroriste» tant qu’elle n’a pas de preuve du contraire.

En France, Emmanuel Macron a réagit par communiqué : «C’est avec effroi et consternation que M. Emmanuel Macron, Président de la République, a appris la nouvelle de l’attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester. Il adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France qui se tient ses côtés dans le deuil avec une pensée particulière pour les victimes et leurs familles », dit ainsi un envoi de la présidence française.

D’autres réactions

Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester ce soir. Que vos pensées accompagnent les victimes et leur famille. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 mai 2017

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 mai 2017

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 mai 2017

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 mai 2017