Saint-Gilles: un homme armé d'un fusil arrêté

Ce mardi matin, les policiers de la zone Midi ont interpellé un homme armé d’un fusil qui avait été aperçu par un témoin dans un parc de l’avenue de la Porte de Hal. Le suspect a été arrêté plus loin, rue Hôtel des Monnaies et placé en détention.

Peu après 8h30 ce matin, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a été avisée par un témoin de la présence d’un homme armé dans un parc de l’avenue de la Porte de Hal à Saint-Gilles. « Lorsque les agents se sont rendus dans le parc, le suspect n’y était plus. Un gros ratissage a été organisé avec le soutien d’un hélicoptère ainsi que de patrouilles de la zone voisine de Bruxelles-capitale/Ixelles », nous explique Marie Verbeke, porte-parole de la zone Midi.

Aidé d’une bonne description du témoin, les policiers ont retrouvé, une vingtaine de minutes plus tard, un homme âgé de 26 ans correspondant à la description. Il a été interpellé dans la rue Hôtel des Monnaies. « Le suspect n’était plus armé mais à proximité, de lui, nos agents ont retrouvé un fusil 22 long rifle à canon scié et un menteau abandonné », confirme, la porte-parole de la zone Midi.

Une analyse de l’arme doit encore être effectuée mais selon les premières constatations, il s’agirait soit d’une arme factice ou d’une arme démilitarisée. « Le suspect a été placé en détention », nous dit Marie Verbeke. « Nous n’avons reçu aucun signalement de braquage ou de personne menacée d’une arme », ajoute-t-elle.