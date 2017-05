Saffie, une fillette de 8 ans parmi les victimes de l'attentat de Manchester

Une fillette de huit ans figure parmi les 22 victimes de l’attentat suicide de Manchester, à la sortie d’un concert pop lundi soir, a annoncé mardi le comté du Lancashire où vivait la petite fille. Plus tôt, c’est une jeune fille de 16 ans qui avait été identifiée.

L’autorité locale du nord-ouest de l’Angleterre a identifié la victime comme étant Saffie Rose Roussos. Selon les médias britanniques, elle avait assisté au concert de la pop-star américaine Ariana Grande avec sa mère et sa soeur.

Plus tôt dans la journée, nous avons appris le décès de Georgina Callander, une jeune fille de 16 ans. Cela fait quelques années que l'adolescente est fan d'Ariana Grande.Sur son compte Instagram, on trouve même une photo d’elle prise voici deux ans, et où elle pose avec la chanteuse. Quelques heures avant le concert Manchester, Georgina Callander avait écrit. "Je suis si excitée de te voir demain".