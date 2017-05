Theresa May: "La police et les services de renseignement pensent connaître l'identité du terroriste mais ne peuvent confirmer "

«Nous savons qu’un terroriste isolé a fait détoner un engin explosif à l’une des sorties de la salle, choisissant délibérément l’endroit et l’heure pour causer un maximum de victimes, dont de nombreux enfants et jeunes», a souligné Mme May dénonçant «une attaque terroriste épouvantable et sans pitié».

«La police et les services de renseignement pensent connaître l’identité du terroriste mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade», a déclaré Mme May.

L’auteur de l’attentat a été tué en déclenchant un engin explosif à la sortie du concert de la pop-star américaine Ariana Grande, avait indiqué la police auparavant.

Un grand cordon autour de la gare de Victoria et Manchester Arena restera en place «pendant un certain temps», a-t-elle encore précisé, appelant «les gens à communiquer toute information concernant l’attaque à la police».

Theresa May a rappelé que «la menace demeure sévère et une attaque terroriste est encore probable».

La Première ministre britannique a annoncé qu’elle se rendra plus tard dans la journée à Manchester. Avant d’adresser un message de remerciement aux services d’urgence et ses pensées aux victimes ainsi qu’à leurs familles.

«Les terroristes ne gagneront jamais (...), nos valeurs triompheront toujours», a conclu Mme May.