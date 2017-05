Mouscron: Nalya, 1 an, a eu la langue coupée après avoir été jetée au sol

Rédaction en ligne

Alors qu’elle était chez son papa, le couple étant séparé, la petite Nalya, âgée d’un an, a été balancée en l’air comme un vulgaire ballon. L’homme qui était censé la rattraper avait bu plus que de raison et n’a pas eu le réflexe nécessaire. Le petit bout s’est écrasé lourdement sur le sol de la cuisine avec du sang qui sortait de la bouche. À l’hôpital, les médecins diagnostiqueront une commotion cérébrale, une fracture de la mandibule et plusieurs lésions au niveau de la langue.