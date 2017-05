Attentat en Grande-Bretagne: Mohamed Abrini a passé deux jours à Manchester en 2015

Afp

Mohamed Abrini, l’un des suspects des attentats de Bruxelles, avait voyagé à Manchester durant l’été 2015, rapporte mardi Mediapart. Les 13 et 14 juillet 2015, celui que l’on a surnommé «l’homme au chapeau» s’est arrêté dans la ville anglaise, où il a notamment visité et photographié Old Trafford, le stade de football de Manchester United.