Météo: belle journée malgré quelques nuages et puis, envolée des températures

Le temps restera sec et les maxima se situeront entre 18° ou 19° en Hautes Fagnes ainsi qu’à la Côte et 23° voire 24° dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest devenant nord-ouest. Mercredi soir, les éclaircies seront larges tandis que les nuages bas et un temps brumeux sera de mise pour la nuit. Les minima se situeront entre 8° en Ardenne et 13° dans le centre.

Jeudi, le temps restera principalement ensoleillé, accompagné de quelques cumulus. Les maxima seront compris entre 20° et 26°, et le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

De vendredi à dimanche, le temps sera très ensoleillé avec des maxima atteignant localement les 30°, le risque d’orages localisés augmentant graduellement, surtout dimanche.