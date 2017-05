Grève des agents de Bruxelles Propreté du centre de Forest

Ce mouvement de grève couvert par les trois syndicats concerne une soixantaine d’agents. Ils protestent contre les restrictions de personnel en lien avec le procès sur la comptabilité de l’agence Bruxelles Propreté.

L’autorité a demandé au personnel de sortir par équipe de deux – un chauffeur et un chargeur – au lieu de trois. « Or le chauffeur ne peut pas quitter sa cabine et laisser tourner son moteur », explique Michel Piersoul. « Si demain l’agence achète des camions avec des moteurs auxiliaires, on pourrait fonctionner à un plus un. Le chauffeur pourrait alors éteindre le moteur principal et allumer l’auxiliaire pour aller charger le conteneur avec son collègue. Comme on n’a pas cela, on ne peut pas commencer à couvrir des agissements qui sont contre le code de la route. Ou alors c’est un surplus de pénibilité pour l’agent qui doit charger seul. »