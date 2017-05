Donald Trump, 45e président des Etats-Unis, est arrivé en Belgique

Rédaction en ligne

Tout était en place mercredi après-midi à l’aéroport militaire de Melsbroek pour accueillir le président des Etats-Unis. Air Force One est arrivé sur le sol belge à 16h08. Donald Trump et son épouse Melania ont été accueillis par le Premier ministre Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudreghien.