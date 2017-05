Trump à Bruxelles: surveillance renforcée dans plusieurs quartiers sensibles

La présence policière est ainsi renforcée et des militaires patrouillent notamment autour du Palais royal, de l’ambassade américaine, de The Hotel ainsi qu’aux abords de la place Stéphanie, où le président turc Recep Tayyip Erdogan passera la nuit.

Si l’ambassade américaine fait déjà l’objet habituellement d’une surveillance importante, les mesures de sécurité ont encore été renforcées ce mercredi alors que selon toute vraisemblance le président américain devrait passer la nuit dans la résidence adjacente à celle de l’ambassadeur.

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a indiqué sur le réseau social Twitter, peu après 15h, qu’un périmètre de sécurité était établi autour de l’ambassade US et du Palais royal.

En face de l’ambassade, à la rue des Arts, des chevaux de frise ont été placés pour tenir à distance les éventuels manifestants. La rue Ducale, à l’arrière de l’ambassade, est également sous haute surveillance. Celle-ci est par ailleurs partiellement fermée à la circulation.

Autour de The Hotel, où séjournera la Première dame Melania Trump, policiers et militaires sont également présents en nombre. La circulation sur le boulevard de Waterloo entre Porte de Namur et Louise a en outre été fermée à la circulation, a indiqué la police bruxelloise. Sur la chaussée de Waterloo, il est par ailleurs interdit de stationner ces mercredi et jeudi entre la Porte de Namur et le rond-point Louise.

La place Stéphanie est également surveillée de près. La police bruxelloise craint que des échauffourées ne s’y produisent entre des éventuels partisans du président turc Erdogan et des contre-manifestants. La police était également déployée en masse sur la place Poelaert.

Notez encore que le tunnel Belliard, en direction de l’E40, est également coupé au trafic. Et que le tunnel Montgomery a été fermé peu avant 16h.