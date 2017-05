Bruxelles: l'Ancienne Belgique tacle, gentiment, Donald Trump

J.C.

Après le « Welcome to the hellhole » (NDLR : Bienvenue dans le trou à rats), l’Ancienne Belgique, célèbre salle de concert bruxelloise, a décidé de faire un nouveau clin d’œil au président américain, Donald Trump, en affichant, ce mercredi, le message « Don’t Duck for Donald » qui, littéralement, peut être traduit par : « N’esquivez pas Trump ».