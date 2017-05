De Saffie (8 ans) à Angelica et Marcin, un couple polonais, voici la liste provisoire des victimes de l'attentat de Manchester

Voici la liste provisoire des victimes identifiées de l’attentat qui a frappé Manchester lundi, faisant 22 morts, dont des enfants, et 59 blessés.

Saffie Rose Roussos

A huit ans, c’est la plus jeune victime connue jusqu’ici. Elle a assisté au concert avec sa mère et sa grande soeur, qui ont toutes deux été blessées et hospitalisées. Les instituteurs de son école de Tarleton Community ont salué une «magnifique petite fille, dans tous les sens du terme».

Nell Jones

Agée de 14 ans, elle était scolarisée au collège Holmes Chapel de Cheshire, au sud de Manchester. Son directeur a décrit une élève «brillante» et «populaire». D’après les médias britanniques, elle se serait rendue au concert avec une camarade de classe, qui a été sérieusement blessée.

Olivia Campbell

Le décès de la jeune fille de 15 ans a été confirmé par sa mère, Charlotte Campbell, mercredi sur Facebook. «Repose en paix ma précieuse fille magnifique. Tu es partie trop tôt rejoindre les anges», a-t-elle écrit. Olivia Campbell assistait au concert accompagnée d’un de ses amis, Adam, qui a été blessé.

Georgina Callander

Originaire du Lancashire, au nord de Manchester, Georgina Callander avait 18 ans et terminait sa deuxième année d’études au Runshow College, à Leyland, qui a confirmé, «dans une profonde tristesse», son décès sur sa page Facebook.

John Atkinson

Le jeune homme de 26 ans vivait à Bury, dans la banlieue nord de Manchester. Ses proches lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, saluant «un jeune homme fantastique». L’organisateur d’une collecte pour sa famille a salué un «gentleman» comme il n’en existe qu’«un sur un million».

Martyn Hett

Le jeune homme de 29 ans a été tué, deux jours avant un voyage de deux mois prévu aux Etats-Unis. «Nous avons appris que notre génial Martin, exceptionnel et emblématique, n’a pas survécu. Il a quitté ce monde exactement comme il a vécu, au centre de l’attention», a twitté son ami Russell Hayward qui était apparu avec lui dans l’émission télévisée «Come Dine With Me» (Viens dîner avec moi, ndlr).

Alison Howes

Agée de 45 ans, cette mère de famille était venue à la Manchester Arena pour récupérer sa fille. Elle habitait Royton, dans la banlieue nord-est de Manchester.

Lisa Lees

Comme Alison Howes, qui était avec elle au moment de l’explosion, cette mère de famille de 47 ans est morte en venant chercher sa fille à la fin du concert.

Jane Tweddle

Mère de trois enfants, Jane Tweddle était venue récupérer la fille d’une amie au concert. Elle était agent d’accueil dans un établissement d’enseignement secondaire de Blackpool, sur la côte ouest de l’Angleterre.

Michelle Kiss

Le décès de cette mère de famille de trois enfants, âgée de 45 ans, a été annoncé par sa famille dans un communiqué. «Sa famille était sa vie», y disent ses proches. Elle avait emmené au concert deux fillettes, qui ont échappé à la mort.

Kelly Brewster

Originaire de Sheffield, à l’est de Manchester, la jeune femme de 32 ans a été longuement recherchée par ses proches. Son compagnon, Ian Winslow, a annoncé son décès sur Facebook. «Nous avions tellement de projets ensemble. Ma fille Phoebe va être anéantie, comme nous le sommes tous», a-t-il écrit.

Angelika et Marcin Klis

Un couple de Polonais vivant en Grande-Bretagne a péri dans l’attentat, selon les autorités polonaises. D’après les médias polonais, il s’agit d’Angelika et Marcin Klis, qui étaient venus chercher leurs filles à la fin du concert. Les enfants sont «en sécurité» selon le ministre.