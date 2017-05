Attentat de Manchester: la police sur la piste d'un réseau, le frère et le père du du kamikaze arrêtés à Tripoli

La police britannique a arrêté mercredi un cinquième suspect dans l’enquête sur l’attentat de Manchester, qui a fait 22 morts, et avancé que le kamikaze britannique d’origine libyenne avait été appuyé par une cellule.

Le chef de la police de Manchester, Ian Hopkins, a dit que l’enquête portait «clairement» sur un réseau autour du kamikaze Salman Abedi, étudiant de 22 ans, connu des services de renseignements selon le gouvernement.

L’attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), dans lequel des dizaines de personnes ont également été blessées à la sortie d’une salle de concert, était «plus élaboré» que d’autres et «il semble probable» que l’assaillant n’a «pas agi seul», avait déjà expliqué la ministre de l’Intérieur Amber Rudd.

La police a annoncé en fin d’après-midi avoir interpellé un cinquième homme à Wigan, dans la grande banlieue de Manchester, «en possession d’un paquet» que les enquêteurs analysaient.

Quatre autres personnes, toutes arrêtées dans le sud de Manchester, restaient en garde à vue. Parmi elle, un homme de 23 ans et un certain «Adel», d’origine libyenne et âgé de 44 ans.

Ce dernier «a été menotté et emmené dans une voiture», a raconté à l’AFP Omar Alfaqhuri, qui vit en face d’une maison où au moins un suspect a été arrêté.

Un frère du kamikaze, Hachem Abedi,ainsi que son père, ont par ailleurs été arrêtés au domicile de la famille à Tripoli, a indiqué à l’AFP un proche sous couvert d’anonymat.

Une mule au service de l’EI ?

La tension restait palpable dans les rues du Royaume-Uni où l’état d’alerte terroriste a été remonté mardi du niveau «grave» au niveau «critique», signifiant un risque d’attentat imminent.

Près d’un millier de soldats ont été déployés sur des lieux sensibles dans les grandes villes pour soulager les forces de police.

La relève de la garde devant le palais de Buckingham, grande attraction pour les touristes, a été annulée, tout comme la parade pour le titre du club de football de Chelsea prévue dimanche près du stade londonien.

Une minute de silence sera observée dans tout le pays jeudi.

L’enquête progressait sur le parcours du kamikaze. Il est «sans doute» passé par la Syrie, a avancé le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb, décrivant un homme qui «tout d’un coup, après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie, se radicalise et décide de commettre cet attentat».

Selon des médias britanniques, Abedi est né à Manchester de parents libyens ayant fui le régime de Mouammar Kadhafi. Ils ont trouvé refuge à Fallowfield, au sud de la ville.

Selon la BBC, le jeune homme aurait servi de «mule» en se faisant exploser avec une bombe fabriquée par quelqu’un d’autre. Interrogée à ce sujet, la police de Manchester n’a fait aucun commentaire.

Devant la mosquée de Didsbury, fréquentée par le kamikaze, un responsable, Fawzi Haffar, a affirmé que «cet acte lâche» n’avait «pas sa place dans (sa) religion», et appelé «quiconque ayant des informations à contacter sans délai la police».

Le Parti conservateur de la Première ministre Theresa May et le Labour, principal parti d’opposition, ont annoncé la reprise jeudi de la campagne en vue des élections législatives du 8 juin, qui avait été suspendue après l’attentat.

’Recousue, percée, ressoudée’

L’attentat commis à l’issue d’un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande a été revendiqué mardi par l’EI, qui a menacé de perpétrer d’autres attaques.

Les morts ont été identifiés et leurs proches prévenus, a indiqué la police, précisant qu’un officier de police se trouvait parmi eux.

Dans cette liste macabre figure Saffie Rose Roussos, huit ans, plus jeune victime connue. Ainsi qu’un couple polonais venu chercher ses filles, indemnes pour leur part, à la fin du spectacle.

Le bilan pourrait s’aggraver: une vingtaine des 64 blessés hospitalisés -- parmi lesquels douze ont moins de 16 ans -- restaient en soins intensifs mercredi.

Nick Lewis, père d’une collégienne grièvement blessée, a décrit près de dix heures de chirurgie: sa fille Freya «a été recousue, percée, ressoudée et ré-assemblée sous des pansements. La pente va être longue à remonter mais on s’y met».

Les attentats se sont multipliés ces derniers mois en Europe alors que l’EI subit de lourdes pertes militaires en Irak et en Syrie.

Alors que Manchester United devait disputer mercredi soir, brassard noir au bras, une finale décisive de l’Europa League à Stockholm, son ancienne star Eric Cantona a adressé un message d’amour à la ville: «Je souffre avec vous. Mon coeur est avec vous. Je me sentirai toujours proche de vous».