Ariana Grande interrompt sa tournée après l'attentat de Manchester

«En raison des événements tragiques à Manchester, la tournée +Dangerous Woman+ avec Ariana Grande est interrompue jusqu’à ce que nous puissions mieux évaluer la situation et rendre nous-mêmes hommage à ceux qui sont morts», ont écrit ses représentants dans un communiqué. Selon son programme initial, Ariana Grande devait aussi donner des concerts à Londres jeudi et vendredi, avant de poursuivre sa tournée en Europe et en Amérique latine.

Ce week-end, elle devait aussi être au Sportpaleis d’Anvers. Annulation.