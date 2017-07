Cl

Eric Wilkin, originaire du village et surnommé « le chat », est décédé samedi soir sur la chaussée de Wavre à Wanze. Une dispute à propos d’une femme au café wanzois L’Antidote a tourné en règlement de comptes sur la route. Eric s’est fait écraser. Deux suspects, âgés de 20 et 25 ans, originaires de la province de Namur, ont été entendus, le plus âgé est sous mandat d’arrêt. Le dossier est à l’instruction pour meurtre. Le village de Stockay à Saint-Georges est sous le choc.