Bruxelles: la galerie commerciale City 2 se vide peu à peu

Les travaux de réaménagement du centre commercial bruxellois City 2 doivent commencer en septembre. Ce sera là un chantier colossal puisqu’il durera deux ans selon les commerçants interrogés. Bien que ces travaux ne se feront que de nuit, pour éviter les désagréments de poussière et de bruit aux vendeurs et aux consommateurs de passage, bon nombre de magasins ont décidé de ne pas reconduire leurs baux et de quitter les lieux.