Les présidents du MR et du cdH Olivier Chastel et Benoît Lutgen ont présenté mardi à la presse leur accord de gouvernement pour la fin de la législature en Wallonie (2019). Ce texte de 33 pages, intitulé «La Wallonie plus forte» et qui fait basculer l’exécutif régional du centre-gauche vers le centre-droit, fait la part belle à la gouvernance et à la rationalisation des structures publiques, sans renier de nombreuses actions du gouvernement précédent.

Ainsi, le gouvernement wallon MR-cdH mettra en œuvre le projet de décret gouvernance issu du scandale Publifin, a indiqué Olivier Chastel, mais il intégrera aussi 62 mesures de gouvernance négociées par les deux partis avec Ecolo.

Cadastre des structures, des mandats et de leurs rémunérations, contrôle par la Cour des Comptes, sanction, prévention des conflits d’intérêts seront au programme. MR et cdH s’engagent aussi pour une transparence totale des décisions gouvernementales, de tous les postes subventionnés et des subsides attribués. Ils supprimeront le sponsoring réalisé par les organismes wallons ("fin du saupoudrage") et limiteront le nombre de structures, de mandats et leurs rémunérations (cinq millions d’économies).

Selon M. Lutgen, le gouvernement supprimera de la sorte une vingtaine d’organes publics, quelque 200 postes d’administrateurs, et générera une réduction de 10% des coûts de cabinets, ainsi que des salaires des ministres.

A titre d’exemple, M. Lutgen cite la fusion-absorption des SRWT-TEC et des outils économiques (Sowalfin, SRIW, Sogepa), dans un mouvement déjà initié sous le gouvernement précédent et que MR-cdH veulent amplifier.

Les deux partis tenteront aussi d’avancer vers une réforme des provinces par des transferts de compétences vers la Région et les communes (ou des organes supracommunaux), mais ils ont besoin pour aller plus loin d’une majorité des deux tiers. Ils ambitionnent ainsi «plusieurs dizaines de millions d’euros» d’économies, sans perte de services ni toucher à l’emploi. Autre transfert de compétences: La Communauté germanophone sera compétente pour le logement, l’énergie et l’aménagement du territoire.

Le tout représente une réduction «sans précédent» du coût global de fonctionnement du secteur public, selon le président du cdH.

Autres mesures de renouveau démocratique: suppression dès 2019 de l’effet dévolutif de la case de tête et de la liste des suppléants aux élections régionales, élection d’une partie des députés sur base d’une circonscription régionale, interdiction de l’engagement dans son cabinet de membres de sa famille jusqu’au 2e degré. Le bourgmestre ou échevin empêché n’aura d’autre prérogative que celle de conseiller communal.

Sur le plan économique, le Plan Marshall n’est pas renié et sera même amplifié, a indiqué M. Chastel. Des soutiens et conseils seront accordés aux étudiants-entrepreneurs, un statut développé par le Fédéral, tandis que les asbl commerciales assujetties à la TVA seront éligibles aux aides aux entreprises. La mobilisation de l’épargne privée au profit des PME sera aussi élargie (prêt Coup de pouce). Principe de confiance et point de contact unique devront en outre faciliter davantage la vie des entreprises.

Quant au commerce extérieur, MR et cdH confirment le plein respect de l’accord intra-belge sur le CETA (traité de libre-échange UE-Canada) pour la saisine de la Cour de justice de l’UE. La coopération au développement sera retreinte, non seulement sur le nombre de thématiques couvertes, mais aussi sur le nombre de partenariats.

Demande patronale rencontrée, les politiques de formation et d’emploi orienteront les demandeurs de manière plus dynamique vers des métiers en pénurie, ont encore convenu MR et cdH. Le Forem sera particulièrement évalué en termes de résultats. L’accord du précédent gouvernement de refinancement du non-marchand sera respecté.

Pour le logement, on relèvera l’instauration d’un mécanisme d’allocation-loyer pour faciliter l’accès à un logement de loyer modéré pour les familles en attente d’un logement social. MR et cdH estiment par ailleurs que la règle actuelle incitant les communes à investir dans le logement public et moyen est «excessivement rigide et inadaptée». On se dirige donc vers un assouplissement de ce mécanisme incitatif.

Sur le volet fiscal, la redevance télévision sera supprimée en 2018, dans le cadre d’une réforme globale qui devra beaucoup compter sur la rationalisation des structures publiques pour se financer. Figurent au menu de l’orange bleue: abattement des droits d’enregistrement pour l’accès à la première propriété, abolition du taux de 15% à partir de la troisième habitation, exonération temporaire du précompte immobilier dans les quartiers nouveaux, baisse des droits de succession et de donation pour favoriser les transmissions (et engranger des recettes nouvelles), révision de la fiscalité immobilière. MR et cdH veulent à ce titre initier des mesures pour une «Wallonie sans diesel en 2030». Ils lanceront aussi un emprunt obligataire durable pour soutenir les entreprises et les PME vers les circuits courts et les réductions de CO2.

En matière énergétique, MR et cdH parlent d’une «pax eolienica» pour apaiser le secteur éolien et renforcer l’acceptabilité des riverains. Ils ne ferment pas la porte à une centrale biomasse, mais veulent des garanties environnementales. Quant au tarif «prosumers» que devront payer les propriétaires de petites installations photovoltaïques, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir aux installations existantes le taux de rentabilité de référence, assure-t-il.

Si l’accord de gouvernement ne reprend quasi pas d’objectifs chiffrés, MM. Chastel et Lutgen assurent toutefois y avoir été très attentifs. «On n’a pas inscrit dans l’épure budgétaire des mesures dont on n’est pas sûr qu’elles pourront rentrer en vigueur dans les 24 mois. On n’a pas joué aux apprentis sorciers, l’épure est rigoureuse pour ne pas aggraver l’endettement de la Wallonie», a commenté M. Chastel.

Benoît Lutgen a pour sa part tenu un discours aux accents très libéraux. «L’État n’est pas là pour tout régler à la place des citoyens, des entreprises et du monde associatif. Il fixe des objectifs, soutient, régule. On veut passer d’une Wallonie de l’assistanat à une Wallonie plus entreprenante», a lancé Benoît Lutgen.

Les deux partis doivent donner leur feu vert ce mardi soir encore à cet accord. Le casting ministériel devrait être dévoilé mercredi. Si la motion de méfiance constructive envers le gouvernement PS-cdH est déposée mercredi au parlement wallon, une plénière pourrait théoriquement être convoquée dès vendredi.