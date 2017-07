Le feu s’est déclaré au rez-de-chaussée de la résidence De Sterre vers 17h00. Il s’agit d’un immeuble social. Les pompiers d’Ypres, Poperinge et Kemmel sont sur place pour lutter contre l’incendie qui est très intense. Il n’y a pas eu de blessés selon les premières informations du bourgmestre faisant fonction Jef Verschoore. Le plan catastrophe communal a été déclenché pour coordonner l’intervention des secours.

"Unstoppable" fire raging in an appartement building in #Ieper pic.twitter.com/IwuTH919V2