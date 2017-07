Willy Borsus compte sur une majorité courte mais déterminée pour faire décoller la Wallonie

Il veut aussi mieux articuler les politiques régionales et fédérales, notamment en s’investissant dans le comité de concertation.

«Une majorité très courte (38 sièges sur 75, soit le strict nécessaire, NDLR) est souvent forte et soudée», a affirmé celui qui était encore le chef de groupe du MR au parlement wallon sous la précédente législature, avant un mandat ministériel de trois ans au Fédéral comme ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture.

Espace de dialogue

Willy Borsus veut également faire en sorte que le gouvernement wallon n’entretienne plus autant de rapports conflictuels avec le Fédéral. «Trop souvent, le comité de concertation a été un comité de confrontation, mais c’est en fait un véritable espace de dialogue», a-t-il dit, prenant pour exemple la nécessaire articulation des aides à l’emploi régionales et fédérales. «Je souhaite m’investir dans le comité de concertation, générer une addition de mesures à même de créer un cocktail détonnant pour faire décoller la Région wallonne», a-t-il ajouté.

Le casting est complété par la confirmation d’André Antoine (cdH) à la tête du Parlement de Wallonie. Le MR et le cdH se partagent ainsi à part égale les postes ministériels et la présidence de l’assemblée, alors que le MR pèse deux fois plus que le cdH en nombre de députés (25 MR pour 13 cdH).