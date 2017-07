Suivez FC Bruges – Istanbul Basaksehir en direct (2-0): la Ligue des Champions dans le viseur

Le coach du Club Bruges, Ivan Leko, a aligné trois nouveaux venus dans son onze de base en vue du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions contre Basaksehir. Jérémy Perbet, Marvelous Nakamba et Emmanuel Dennis débuteront en effet la rencontre face au vice-champion de Turquie.

Dans le but, Leko a préféré Ethan Horvath, qui a disputé ses premières minutes de jeu la saison dernière avec les Blauw en Zwart, au nouveau venu Guillaume Hubert.

Le jeune portier américain devra diriger une défense à trois avec Brandon Mechele, Björn Engels et Stefano Denswil. Engels et Denswil réclament un transfert mais ils doivent au préalable aider le Club à décrocher une place dans les poules de la Ligue des Champions.

Au milieu, le capitaine Ruud Vormer et Marvelous Nakamba évolueront dans l’axe tandis que Laurens De Bock et Helibelton Palacios occuperont respectivement le flanc gauche et le flanc droit.

Devant, Leko a choisi Lior Refaelov et Emmanuel Dennis en soutien de Jérémy Perbet. Jelle Vossen, qui était incertain, a pris place sur le banc en compagnie de José Izquierdo, Timmy Simons et Hans Vanaken.

Gaël Clichy, Emre Belözoglu, Emmanuel Adebayor et Eljero Elia sont les noms les plus connus du onze de base de Basaksehir.

Le match retour à Istanbul est prévu le mercredi 2 août.