Un pompier theutois au coeur des incendies en France: "Obligés d'évacuer la nuit"

Depuis quelques jours, de violents incendies, attisés par des vents violents et une forte sécheresse, font rage dans le Sud-Est de la France et en Corse. Près de 4.000 hectares sont déjà partis en fumée et plus de 20 secouristes ont été blessés.

> Le témoignage de Fred qui est au cœur des incendies