Impressionnant incendie en cours dans une entreprise à Wandre: la circulation sur la E25 et la E40 très difficile à cause des fumées, qui ne sont pas toxiques

Un impressionnant incendie est en cours depuis plusieurs heures dans des bâtiments du centre de déchets de l’entreprise Van Gansewikel, le long de la E25 à Wandre, en province de Liège. La circulation est perturbée à cause des fumées noires sur les axes autoroutiers des environs.

L’incendie s’est déclaré peu après minuit, et les pompiers sont toujours sur place à combattre les flammes. La circulation est rendue très difficile sur la E25 et la E40, la visibilité étant très réduite à cause des fumées. Celles-ci ne sont pas toxiques mais les riverains sont appelés à rester chez eux.

Il faudra encore plusieurs heures pour venir à bout de cet incendie qui s’est déclaré sur un tas de déchets.