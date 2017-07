Une catastrophe évitée de peu sur la E42: un conducteur a très mal pris le dépassement d'un camion par un autre poids lourd (Vidéo)

Cette scène toute aussi folle que surréaliste a été filmée ce lundi par la dashcam d’un camionneur flamand, alors que celui-ci conduisait son poids lourd sur la E42, à hauteur de Fleurus. Sur la séquence, on peut voir le conducteur du camion dépasser un autre poids lourd. Et visiblement, ce dépassement n’a pas plu à un automobiliste qui, probablement énervé, est venu se mettre juste devant lui avant de freiner brusquement. Le choc a été évité de très peu à plusieurs reprises par le camionneur. Au bout de quelques secondes, l’automobiliste a repris ses distances tout en prenant le temps d’adresser un doigt d’honneur au camionneur.

C’est ce dernier qui a partagé la scène sur sa page Facebook : « Si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi, n’hésitez pas », a écrit Erwin Groffi, sous la vidéo qui a déjà été vue plus de 100.000 fois. « Il n’y avait plus grand espace entre nous, et puis ce doigt d’honneur par la fenêtre avant de prendre la fuite… Merci de partager un maximum afin que le conducteur puisse voir lui-même cette vidéo ».

Nul doute, en attendant, que cette séquence risque de faire réagir…