ISPPC: Laurent Levêque quitte sa fonction et réclame des indemnités

Nicolas Tzanetatos, le président du conseil d’administration de l’ISPPC, a confirmé que Laurent Lévêque a quitté ses fonctions, mardi soir, en venant remettre ses badges, son matériel informatique, sa voiture et ses différentes cartes. Il dénonce notamment les comportements de l’intercommunale et de son président et évoque un «acte équipollent à rupture», en ce sens que l’ISPPC aurait modifié unilatéralement ses fonctions. L’intéressé réclame des indemnités équivalant à un peu plus de deux années de salaires, soit plus de deux fois 195.000 euros.

Nicolas Tzanetatos explique qu’il a pris acte et qu’il a convoqué d’urgence le bureau afin de lancer un marché public pour s’occuper du volet juridique de cet événement. Un conseil d’administration a également été convoqué en urgence afin d’aviser ses membres de la situation. «Nous nous donnons un mois de réflexion, jusqu’au CA de fin août, pour décider de ce qu’il sera fait suite à cette vacance du poste d’administrateur général. Il peut s’agir d’un remplacement mais, depuis plusieurs semaines, l’intercommunale fonctionne parfaitement sans Laurent Levêque. Une répartition des compétences peut donc être envisagée.»