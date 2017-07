Liège: les deux ados à l'origine de l'alerte à la bombe de la Fnac ont été relâchées

C’était le branle-bas de combat ce jeudi, sur l’heure de midi, place Saint-Lambert à Liège. En cause: une alerte à la bombe à la Fnac. Deux ados de 16 et 15 ans, qui voulaient « faire une blague », ont été rapidement appréhendées. Elles risquaient gros, nous disait-on, mais ont finalement été relâchées.

Les jeunes filles avaient rédigé, sur le programme de traitement de texte d’un ordinateur exposé dans le commerce, qu’une bombe allait exploser. Elles expliquent avoir voulu effacer le message sans en avoir été capables. Leur blague, de très mauvais goût, a provoqué le chaos dans le centre-ville le temps de l’intervention. Le magasin a été évacué alors que vers 13 heures, des barrières policières se mettaient en place entre le rond-point de l’Opéra et la place Saint-Lambert pour interdire toute circulation dans la rue Joffre, celle où se trouve justement la Fnac.

Hier, on nous expliquait que la justice « ne badine plus avec ces fausses alertes à la bombe, non seulement dans le contexte d’insécurité actuel consécutif aux attentats, mais également parce qu’elles occasionnent un important déploiement policier, des embarras de circulation, de gros frais et un manque à gagner évident pour les commerçants. »

Ce matin, on apprend que les deux ados ont été relâchées. Elles sont en aveux.