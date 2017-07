Cet agent de sécurité du Delhaize est un héros: il a reconnu le «bodybuilder tueur»!

« J’ai vérifié à deux fois la photo sur mon GSM… Car franchement, je n’en croyais pas mes yeux », explique à nos confrères du Nieuwsblad Arne Nys, 23 ans, agent de sécurité pour Securitas. Mais c’était bel et bien Alex D. qui se promenait tranquillement entre les rayons du Delhaize d’Ostende de mercredi vers 18h. Il avait déjà été désigné comme le suspect nº1 du meurtre de Mailys Descaps (18 ans), retrouvée morte tout comme ses grands-parents Gery Cappon et Marie-José Vanleene. Il était également en fuite depuis plus de 20 heures et la police avait largement diffusé sa photo dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Mais le « bodybuilder tueur » ne se faisait pas discret pour autant. En arrivant dans le supermarché, il a même discuté avec l’agent de sécurité, car le casier dans lequel il voulait mettre son sac à dos ne se fermait pas bien. « Je l’ai aidé », explique l’agent qui ne l’a pas reconnu tout de suite. « Mais il n’était pas un inconnu pour moi. Il y a deux ans, nous nous entraînions dans la même salle de fitness. »

Après l’avoir reconnu, Arne n’a rien dit et a directement composé le 101. « Êtes-vous certain à 100 % ? Nous envoyons quelqu’un. Pouvez-vous immobiliser le suspect en attendant l’arrivée de la police ? », lui a répondu son interlocuteur.

« Je l’ai laissé faire ses courses comme si de rien n’était. Mais dans ma tête, j’avais déjà un plan s’il tentait de s’enfuir par la porte pivotante du sas d’entrée. J’aurais appuyé sur le bouton d’urgence pour bloquer la porte. », confie aujourd’hui l’agent de sécurité.

Mais heureusement pour Arne, huit agents de police sont rapidement arrivés au supermarché. Alex D. faisait la file à la caisse. Il a accepté de suivre les agents dans un local situé à quelques mètres où le « bodybuilder tueur » a décliné son identité. « Mais pourquoi m’arrêtez-vous ? », a-t-il lancé. « Tu le sais bien », lui a lancé un policier !

Un couteau de 30 cm

Dans le sac à dos laissé dans les casiers, les enquêteurs ont retrouvé un couteau de 30 cm. « En tant qu’agent de sécurité, nous sommes souvent confrontés à de petits voleurs… mais pas à des meurtriers ».

Mailys, l’ex-petite-copine d’Alex D, a été retrouvée morte tout comme ses grands-parents.