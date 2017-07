Suivez la reprise du championnat en direct: l'Antwerp accueille Anderlecht en ouverture (0-0)

Le promu contre le champion en titre, à savoir Antwerp-Anderlecht, telle est l’affiche qui donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison de Jupiler Pro League, vendredi, à 20h30.

L’Antwerp, matricule 1 et dernier club belge à avoir disputé une finale européenne, retrouve l’élite du football belge après 13 ans d’absence. Pour l’occasion, le ’Great Old’ reçoit la visite d’Anderlecht, qui a remporté son 34e titre il y a deux mois.

Les Anversois se sont montrés ambitieux avec les arrivées de Luciano D’Onofrio comme vice-président et directeur sportif et de Laszlo Boloni comme entraîneur, soit le duo à la tête du Standard lors du dernier titre des Liégeois, en 2009. Un autre ancien Liégeois, le gardien Sinan Bolat, a débarqué au Bosuil. Obbi Oularé et Dino Arslanagic sont les dernières recrues en date d’un promu qui sera l’une des attractions de la saison.

En face, Anderlecht est certainement l’un des favoris à sa propre succession. Le club a certes perdu Youri Tielemans et Frank Acheampong, mais a pour l’instant conservé Kara Mbodj, Leander Dendoncker et Lukasz Teodorczyk. À ceux-ci sont venus s’ajouter les anciens Gantois Matz Sels et Sven Kums, Soulier d’Or 2015, ainsi qu’Henry Onyekuru, dauphin de Teodorczyk au classement des buteurs la saison passée. L’équipe est toujours entraînée par le Suisse René Weiler.

Anderlecht a décroché le premier trophée de la saison en battant Zulte Waregem 2-1 en Supercoupe.