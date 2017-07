Iggy Pop enflamme la première soirée du Suikerrock

La partie gratuite du festival dans la ville a aussi connu une belle affluence, d’autant plus vers minuit avec le DJ Jan Vervloet.

Iggy Pop, comme toujours torse nu, a livré sa version du titre «I Wanna Be Your Dog» des Stooges. Il a également offert au public d’autres hits comme «The Passenger», «I’m a fuckin’ passenger, pick me up», et «Lust for Life».

Après une douzaine de morceaux et quelques minutes de rappel, l’artiste a comblé ses fans avec pas moins de cinq autres titres dont «Real Wild Child», «Sweet Sixteen», «No Fun», «Down on the Street» et «Loose».

C’est sur le titre «Wake up baby, life is short», qu’Iggy Pop a pris congé de la scène, après avoir pu se défaire d’une fan en fureur qui avait pu y accéder.