Jette: le jeune homme amnésique a été identifié

Vendredi, les enquêteurs de la police cherchaient à identifier un jeune homme âgé entre 20 et 25 ans. Le 26 juillet, vers 07h25, il a été retrouvé avenue de Laerbeek à Jette et semble souffrir d’amnésie. Il était décrit comme confus et s’exprimant difficilement avec un accent hollandais. La police avait lancé un appel demandant à toute personne qui connaît l’individu de se manifester afin de tenter de l’identifier.

C’est maintenant chose faite. « L’homme inconnu retrouvé à Jette le 26/07 est identifié. Merci pour votre collaboration », a indiqué la police fédérale sur son compte twitter dédié aux avis de recherche. « Le jeune homme retrouvé à Jette a été identifié », nous confirme le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest. « Il s’agit d’un Hollandais qui souffre de problèmes psychiatriques », ajoute-t-il.