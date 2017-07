La victime est originaire de Flandre orientale. Sa femme et son fils ont été grièvement blessés, a précisé le bourgmestre d’Oosterzele, Johan Van Durme. «La femme et le fils sont dans un état critique et maintenus dans le coma.»

L’accident s’est produit vers 14h sur l’autoroute A3 entre Geiselwind et Schlüsselfeld. Un camion a embouti le camping-car des Belges alors que tous se trouvaient dans des embouteillages. D’autres véhicules ont été impliqués dans l’accident et le mobil-home a été complètement écrasé. Le père de famille n’a pas survécu à l’accident. Sa femme, de 42 ans, et son fils âgé de 17 ans ont été emmenés à l’hôpital dans un état critique.

Le site allemand br.de partage une vidéo qui témoigne de la violence du choc...

Capture : Nieuwsblad

Capture : Nieuwsblad

Captures : HLN