Panique au festival Tomorrowland à Barcelone: une scène prend feu, les festivaliers évacués! (vidéos)

Le feu aurait pris vers 22 h 10 à cause d’une étincelle provenant d’un engin pyrotechnique et qui serait tombée trop près des haut-parleurs. Le feu s’est alors propagé en quelques secondes sur toute la plateforme, poussant les milliers de festivaliers à fuir le parc de Can Zam à Barcelone. Le matériel, en feu, a lui explosé, l’incendie a alors encore pris plus d’importance. Les personnes présentes ont rapidement été évacuées

Les 22.000 festivaliers ont rapidement été évacués du site, avant que les pompiers ne contrôlent le sinistre en une heure. La soirée devait initialement se terminer à 3 heures du matin.

Il n’y a eu aucun blessé.

Sur la page Facebook officielle de l’événement, on apprend que le feu est dû « à une défaillance technique ». « Grâce à l’intervention professionnelle des autorités, les 22.000 visiteurs ont été évacués en toute sécurité et personne n’a été blessé. Les autorités poursuivent leur enquête avec l’organisateur espagnol local de Tomorrowland Unite. »

Tomorrowland Unite, dont c’était la 3e édition, est un événement qui se tient dans plusieurs villes du monde entier (Israël, Malte, Allemagne, Liban, Corée du Sud, Dubaï, Espagne), en connexion directe avec le festival Tomorrowland, qui se tient en Belgique, à Boom. Les festivaliers peuvent suivre en direct sur des écrans les festivités belges, avec un show adapté. Les organisateurs locaux se chargent en parallèle de la programmation musicale. Cela permet à des milliers de personnes à travers le monde de suivre l’événement.

Unite with Tomorrowland Spain Fail Stage !!! 🔥🔥🔥 #Tomorrowland pic.twitter.com/wFN6dzh7rV — Orhan (@cikcikgribi) 29 juillet 2017

Escenario de tomorrowland en Barcelona. pic.twitter.com/jLx3gL9f0g — Tomorrowland 🇪🇸 (@Tomorrowland_EP) 29 juillet 2017

#unitewithtomorrowland esta ardiendo, se esta quemando, decorado, parte de la pantalla, altavoces que han explotado.. increible pic.twitter.com/D1DITHFvYa — .indigo cieluro. (@CielParca) 29 juillet 2017