C’est une scène digne d’un film policier qui s’est produite de part et d’autre de la frontière franco-belge, dans la nuit de samedi à dimanche. Sur les réseaux sociaux, des habitants de la rue Henri Duchâtel n’ont pas hésité à exprimer leurs inquiétudes après avoir entendu ce qui ressemblait à des coups de feu et avoir aperçu une voiture rouler à vive allure avec des véhicules de police à ses trousses. Et ils n’avaient pas rêvé !

Une fusillade a éclaté durant la nuit de samedi à dimanche sur la frontière franco-belge à Mouscron, dans le quartier du Risquons-Tout. Un policier mouscronnois a fait feu sur un homme qui s’est présenté, plus tard, dans un hôpital à Tourcoing où il a été cueilli par la police française. L’homme était sous le coup d’un mandat d’arrêt en France et recherché en Belgique pour être entendu dans une autre affaire. Le policier qui a tiré a été entendu par les autorités judiciaires françaises.

Une patrouille de police belge a constaté la présence d’un véhicule suspect dans le quartier frontalier du Risquons-Tout et a voulu procéder à un contrôle. «La voiture a foncé délibérément sur un policier qui a ouvert le feu», a commenté la porte-parole de la police, le commissaire Noterdaem.

Une seconde patrouille est arrivée et les deux véhicules de police ont pris en chasse la voiture suspecte, dans laquelle se trouvaient trois personnes, qui a traversé la frontière. Le véhicule suspect a foncé vers le second véhicule de police et les trois occupants ont pris la fuite à pied. Un policier belge a ouvert le feu quand il s’est retrouvé devant un des malfrats, le blessant au bras.

Le malfrat s’est présenté plus tard dans un hôpital de Tourcoing et il a été interpellé par la police française. Il est connu de la police de Mouscron et était recherché pour être entendu dans le cadre d’une autre enquête en Belgique. Il faisait aussi l’objet d’un mandat d’arrêt en France. Ses complices n’ont pas été retrouvés.

Quant au policier mouscronnois qui a ouvert le feu en France, il a été mis à disposition du parquet de Lille pour apporter des explications. Il dit s’être senti menacé et avoir agi par légitime défense.

Le procureur du roi du Hainaut, division Mons-Tournai, a été avisé des faits par son confrère lillois.

