Kate et William se recueillent en Flandre aux côtés de Philippe et Mathilde; ils commémorent les 100 ans de la bataille de Passchendaele

Avant de pouvoir partir quelques jours en vacances, il restait une sortie officielle à assurer pour nos souverains : commémorer le 100 e anniversaire de l’une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre mondiale.

William, duc de Cambridge, le roi Philippe, la reine Mathilde et Kate, duchesse de Cambridge, lors de la cérémonie du Last Post, dimanche soir.

Ce dimanche soir, Philippe et Mathilde se tenaient aux côtés de Kate et William pour rencontrer des descendants de soldats ayant combattu à Ypres. Ce lundi, ils seront rejoints par le prince Charles, représentant la Reine d’Angleterre, pour l’inauguration d’un mémorial au cœur du cimetière Tyne Cot, le plus grand cimetière du Commonwealth au monde.

