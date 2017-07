Ce lundi le temps sera sec avec des éclaircies malgré un risque d'ondée à la Côte

Belga

Le temps sera ensoleillé et assez chaud en début de journée lundi, malgré un risque d’ondée à la Côte, selon les prévisions de l’IRM. La nébulosité augmentera toutefois en cours de journée, avec un risque d’averse ou d’un peu de pluie. Le mercure atteindra entre 20 et 22 degrés en Ardenne et au littoral et entre 23 et 25 degrés ailleurs.