La route vers les vacances tourne au cauchemar: les proches de la famille vont devoir annoncer la terrible nouvelle à la mère et son fils… s'ils survivent

La mère de famille et son fils qui ont été gravement blessés suite à leur terrible accident vendredi après-midi sur l’A3, en Bavière, alors qu’ils étaient sur la route des vacances, et dans lequel le père de 43 ans a perdu la vie, pourraient être sortis du coma ce lundi. Les proches des victimes, eux, ne comprennent pas pourquoi ils ont été prévenus si tard de ce drame.

Belga et rédaction

Tamara est entre la vie et la mort, son mari est décédé.

Kris Manssens, un Belge de 43 ans a perdu la vie vendredi après-midi dans un grave accident de la circulation survenu dans le nord de la Bavière, sur l’A3. La victime est originaire de Flandre orientale. Sa femme, Tamara, et son fils (17 ans) ont été grièvement blessés. Ils sont « dans un état critique et maintenus dans le coma », avait précisé le bourgmestre d’Oosterzele, Johan Van Durme. Bien qu’ils soient dans des hôpitaux différents, ils pourraient être réveillés ce lundi, si leur état de santé le permet, peut-on lire sur le Nieuwsblad.

L’accident s’était produit vers 14h sur l’autoroute A3 entre Geiselwind et Schlüsselfeld. Un camion a embouti le camping-car des Belges alors que tous se trouvaient dans des embouteillages. D’autres véhicules ont été impliqués dans l’accident et le mobil-home a été complètement écrasé.

Les proches de la famille ne comprennent pas pourquoi ils ont été prévenus si tard, puisqu’ils n’ont été informés que samedi, soit au lendemain de l’accident : « Ça ne va pas ! », a expliqué un membre de la famille à VTM Nieuws. « C’est arrivé vendredi et nous ne sommes mis au courant que samedi. C’est horrible ce qu’il nous arrive, et nous ne savons rien à propos de ce qu’il s’est passé ». Ils se sont mis en route vers l’Allemagne pour annoncer la terrible nouvelle à Tamara et son fils, si ceux-ci se réveillent…