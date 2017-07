Le couple qui avait laissé son enfant sur un balcon jugé ce lundi

Rédaction en ligne

Le tribunal correctionnel de Bruxelles prononce ce lundi matin son jugement concernant des parents qui avaient laissé leur garçon de 6 ans pendant 15 heures sur un balcon dans le froid, en décembre dernier. L’enfant avait failli mourir. Par ailleurs, l’enquête avait démontré que sa sœur jumelle et lui étaient sévèrement sous-alimentés et maltraités. La mère, âgée de 31 ans, et le beau-père, âgé de 21 ans, risquent jusqu’à 12 et 10 ans de prison.