Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, deux véhicules de police sont entrés en collision aux abords de la gard du Nord. « Nous confirmons qu’un accident est survenu entre un véhicule de la zone de police Bruxelles-Ixelles et un véhicule de la zone de police Bruxelles-Nord qui couvre les communes de Schaerbeek, Evere et de Saint-Josse-ten-Noode », nous dit Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone Nord qui ajoute qu’une enquête a été ouverte. « Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues et l’enquête devra déterminer ce qu’il s’est passé », nous dit-elle.

Selon des témoins de l’accident, la collision aurait été violente. Sur les images de l’accident, on peut voir que le pare-chocs avant de la Volkswagen Tiguan est totalement tombé.

Heureusement, le crash n’a fait que des blessés légers. « Un agent de la zone Bruxelles-Ixelles a été léger blessé à la main, les deux autres occupant du véhicule devaient encore consulter leur médecin », indique la porte-parole de la zone Nord. « Du côté de la zone Nord, nos agents étaient en incapacité de travail jusqu’à ce lundi. Personne n’a dû être transporté à l’hôpital », ajoute-t-elle.

Comme le veut la procédure, c’est une troisième zone de police qui mènera l’enquête sur l’accident. En l’occurrence, il s’agit de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert).