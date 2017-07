Le couple avait laissé son fils de 6 ans sur le balcon, dans le froid: six ans de prison et cinq ans de prison avec sursis partiel

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi après-midi, une mère à six ans de prison pour avoir maltraité ses enfants. Le mari de celle-ci, et beau-père des enfants, a quant à lui écopé d’une peine de cinq ans de prison avec sursis pour la moitié.

Ils étaient poursuivis pour avoir laissé le fils de la prévenue, âgé de 6 ans, sur un balcon dans le froid durant 15 heures, en décembre dernier. L’enfant avait failli mourir. Par ailleurs, l’enquête avait démontré que sa sœur jumelle et lui étaient sévèrement sous-alimentés et maltraités.

Le tribunal a retenu l’extrême gravité des faits, la mère et le beau-père ayant mis la vie des enfants en danger.

Le 26 décembre dernier, le couple avait appelé les secours en prétendant que le petit garçon avait fait une chute. À leur arrivée, les ambulanciers avaient constaté que l’enfant était inconscient et en état d’hypothermie, mais aussi qu’il était sous-alimenté et maltraité. Sa sœur jumelle avait dès lors aussi été examinée. Il apparaissait qu’elle était également sous-alimentée et maltraitée.

Les deux enfants avaient ensuite été hospitalisés et les parents interpellés.

L’enquête a démontré que les enfants étaient sous-alimentés et maltraités depuis des mois. Ils restaient des jours entiers sans manger et étaient plongés sous des douches glacées.

Le jour des faits, le beau-père avait surpris le petit garçon dans la cuisine, s’apprêtant à manger une crêpe. L’enfant avait été traîné, à 5h00 du matin, sur le balcon et avait dû y rester jusqu’à 20h00. Selon le parquet, il aurait pu en mourir.

L’enquête a aussi découvert que les prévenus faisaient partie d’un groupe catholique extrême.