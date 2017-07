Météo: douceur des températures mais ciel nuageux

Un temps doux prévaudra mardi sur la plus grande partie du pays, avec des passages nuageux et quelques rayons de soleil, alors que des averses orageuses sont attendues dans le sud, selon les prévisions de l'IRM. Les températures pourraient atteindre 20 à 24 degrés, avec un vent généralement faible. Le sud-est, arrosé par des averses orageuses parfois soutenues, devrait connaitre une amélioration en soirée.

Durant la nuit, le ciel se dégagera progressivement partout, faisant place à un temps clair et sec. Des nuages bas pourraient cependant venir surplomber l'Ardenne en seconde partie de nuit. Le mercure descendra jusqu'à 12 à 15 degrés.

Mercredi, champs nuageux et éclaircies alterneront dans un ciel généralement sec, à l'exception d'une averse encore possible dans l'est en matinée. En fin de journée, le risque de précipitations augmentera, des averses isolées étant possibles en marge de l'arrivée d'une zone de pluie au littoral. Les maxima iront de 21 à 25 degrés, un vent faible ou modéré soufflera depuis le sud, sud-ouest.