Bruxelles: les voyageurs peuvent converser avec la Stib 24h/24

La Stib, société de transports en commun bruxellois, lance un «chatbot» (agent conversationnel, un logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel) avec lequel Bruxellois et touristes pourront converser 24 heures sur 24, annonce-t-elle mardi. Ils pourront ainsi poser des questions sur certains quartiers de la capitale et sur son accessibilité en transports en commun. Deux personnages, Cath et Géry, accompagnent les voyageurs en français, néerlandais ou anglais.

Le chatbot fonctionne via l’application de Facebook «Messenger». Les voyageurs peuvent ouvrir une fenêtre de conversation sur l’application en scannant avec leur smartphone un code placé sur des autocollants et affiches à Bruxelles ou via la page facebook.com/cathetgery.

Cath et Géry s’adressent aux utilisateurs en français, néerlandais ou anglais et répondent à des questions sur «leur» quartier: Sainte-Catherine (pour Cath) et les halles Saint-Géry (pour Géry).

Le chatbot utilise les données de la Stib et de la géolocalisation en temps réel, en complétant avec des informations de visit.brussels, office du tourisme bruxellois.