« Le corps est parti pour examen à la médecine légale. On ne connait pas la cause du décès, seul le médecin légiste pourra nous la donner », explique le commissaire Marc Naisse de la zone de police haute Meuse. « Vu l’état de décomposition on suppose que la dame est restée plusieurs jours voire plusieurs semaines dans l’eau mais on ne sait pas dire son âge. »

Lorsqu’il a été repêché, aucun élément ne permettait, à première vue, d’avancer une première piste quant à la raison du décès. Et à la police dinantaise d’ajouter : « Ce dont nous sommes sûrs c’est qu’il n’y a aucun signalement de personnes disparues dans la région. Nous sommes aussi allés consulter nos confrères de la botte de Givet en France dont nous sommes géographiquement proches. Ils n’ont rien non plus ».