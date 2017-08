Vacances à la mer: plus de 1.000 enfants perdus chaque été sur nos plages!

Alison Vlt.

Les chiffres sont inquiétants : « Sur les 15 premiers jours de juillet, 162 enfants ont été perdus et retrouvés sur nos plages. Or, les premières semaines des vacances d’été sont traditionnellement les plus calmes. Pour juillet 2017, on devrait tourner autour des 500 disparitions », explique An Beun, secrétaire à l’IKWV. Soit un peu près 1.000 enfants perdus sur les deux mois de vacances !