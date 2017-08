La mendicité en Belgique? Jusqu'à 150 euros par jour!

Non, les mendiants ne deviennent pas riches à ne rien faire...

Combien un mendiant peut-il récolter par jour ? Votre journal a arpenté les rues de plusieurs villes belges pour répondre à cette question.

Difficile d’estimer précisément les « rentrées » des mendiants mais beaucoup parlent d’une trentaine d’euros par jour en moyenne. « Je gagne plus ou moins 25 € par jour », explique cet homme, installé rue de Fer, à Namur. « Un bon jour ça peut aller même aller jusqu’à 50 € ».

Si certains bénéficient d’une aide du CPAS, pour d’autres, tendre la main est la seule option pour survivre dans la rue. « Je récolte 15-20 € par jour mais je vis sous tente. J’en ai besoin de cet argent. Je n’ai pas d’autres revenus. Certains jours c’est très dur. D’autant plus que je vois d’autres amis mendiants qui, eux, gagnent plus et ont d’autres revenus. », nous confie un jeune homme. Des montants qui peuvent toutefois monter jusqu’à 90 euros à Namur.

