Tensions avec la Corée du Nord: les Etats-Unis vont procéder à un nouveau test de missile intercontinental

Les Etats-Unis vont procéder mercredi au lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) non armé, quelques jours après le lancement d’un second ICBM par la Corée du Nord.

Le missile Minuteman III doit être lancé de la base de Vandenberg en Californie entre 08H01 et 12H01 GMT.

Ces nouveaux tests — un tir similaire avait eu lieu le 3 mai — sont préparés longtemps à l’avance, mais se produisent à un moment où les tensions avec la Corée du Nord sont au plus fort.

«Le but de ce programme de lancements d’ICBM et de vérifier l’efficacité, la disponibilité et la précision de ce système d’armes», a indiqué l’armée de l’air dans un communiqué.

Pyongyang a réussi deux lancements d’ICBM à quelques semaines d’intervalle.

Le second, qui a eu lieu vendredi, montre que les Nord-Coréens ont désormais la capacité de toucher la côte ouest des Etats-Unis mais aussi la côte est, selon des experts qui ont étudié de près les paramètres de tir.

Le Minuteman III, susceptible d’être équipé d’une tête nucléaire, est testé de la même manière environ quatre fois par an.